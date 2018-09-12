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Кубанские депутаты рассмотрят закон о сохранении пенсионных льгот

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В законодательное собрание Краснодарского края внесен законопроект о сохранении льгот жителям нынешнего пенсионного возраста. В 2019 году на эти цели будет выделено 9 млрд рублей. Депутаты рассмотрят документ 26 сентября.

Как сообщил кубанский губернатор Вениамин Кондратьев, в соответствии с решением президента власти региона подготовили изменения в отдельные законодательные акты. «Это сделано для того, чтобы те категории мужчин и женщин, которым, например, полагались льготы на проезд и оплату жилищно-коммунальных услуг при достижении возраста 60 и 55 лет, могли их получить», — цитирует Кондратьева  ИА KrasnodarMedia

Напомним, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 20 августа предложил принять закон об отмене пенсионных преференций для депутатов Госдумы и сенаторов. По его словам, данная норма должна заработать с 1 января 2019 года.

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