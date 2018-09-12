МЧС пятые сутки разыскивает пропавшую в лесу Псковской области пенсионерку

В Псковском районе продолжаются поиски 80-летней женщины, которая ушла пять дней назад в лес и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Заявка на поиски пенсионерки поступила от правоохранительных органов 7 сентября. Женщина потерялась в лесу в районе деревни Спасовщина. К поискам были привлечены сотрудники МЧС, волонтеры и псковские мотоциклисты, сообщает Псковское агентство информации.

На данный момент обнаружить женщину не удалось. Поисковая операция продолжается.

В конце июля 80-летний пенсионер-грибник потерялся в лесу во Владимирской области. Была организована поисковая операция, но через три дня дедушка сам вышел из леса прямо к месту поискового штаба. Он был очень уставшим и голодным, но невредимым. Медицинская помощь ему не понадобилась. В общей сложности он провел в лесу три дня.