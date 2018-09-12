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Праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове 22 сентября

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На историческом празднике «Воевода Шуйский» 22 сентября в Пскове откроется новая площадка «Европейский дворик». Мероприятие посвящено годовщине обороны от войск польского короля Стефана Батория. Для посетителей будут работать две большие палатки с мастер-классами, можно будет примерить латвийский костюм и попробовать национальные блюда. 

Возможно, в «Европейском дворике» будет присутствовать консул Латвии либо представители консульства, передает Псковское агентство информации. На празднике ожидаются пять ходулистов из Смоленска, которые будут выступать в исторических костюмах.

Осада Пскова (18 августа 1581 — 4 февраля 1582) — крупное сражение между русским войском, оборонявшим город Псков, и войском Речи Посполитой на заключительном этапе Ливонской войны. Осада длилась с 18 августа 1581 года по 4 февраля 1582 года. Потерпев неудачу под стенами Пскова, король польский и великий князь литовский Стефан Баторий был вынужден пойти на переговоры с русским царем Иваном IV, которые закончились подписанием Ям-Запольского мирного договора.

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