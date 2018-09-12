Фильм о подвиге летчиков будут снимать в Новгородской области

В Демянском районе Новгородской области будут снимать художественный фильм о подвиге советских летчиков. Режиссером картины выступает Ренат Давлетьяров. Ее рабочее название — «Летчик». Съемки должны начаться в январе 2019 года.

По словам самого режиссера, которые приводит Новгород.ру, кино любит красивую натуру, а прекраснее Валдая ничего быть не может. Кроме того, одним из прототипов героев фильма является Алексей Маресьев, который совершил свой подвиг в Новгородской области.

К съемкам планируется привлечь местных поисковиков, реконструкторов и историков.

В 2018 году в Новгородской области снимали сериал «Морские дьяволы» и картину «Блокада. Начало». В регионе продолжается работа над созданием документального фильма «Рюриковичи. История династии». Власти Новгородской области выделяют кинематографистам субсидии из местного бюджета на возмещение части затрат.