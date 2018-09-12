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Останки трех советских бойцов обнаружили в крепости Керчь

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Во время работ по разминированию крепости Керчь сотрудники МЧС нашли останки трех воинов Красной армии. Предположительно, они оборонялись и погибли в 1941 или 1942 году. Информация опубликована на официальной странице учреждения в Facebook.

Как сообщает Крыминформ, начавшийся в июле поиск боеприпасов времен Великой Отечественной войны завершится 11 октября. На месте работают 25 специалистов и четыре единицы техники.

Керченская крепость (форт Тотлебен) расположена на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива в самой узкой его части. Была построена в XIX веке для охраны южных рубежей Российской империи.

В августе мраморную статую, предварительно, относящуюся к эпохе эллинизма, обнаружили в ходе раскопок городища Мирмекий в Керчи. Находка сохранилась в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры.

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