Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в Рязанской области

В селе Красное Михайловского района Рязанской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Новый ФАП был построен на средства из районного бюджета и будет обслуживать 300 человек, 78 из которых — дети. В здании предусмотрены все необходимые кабинеты, в том числе смотровой, процедурный, кабинет детского приема и санитарная комната.

Помимо этого, ФАП оборудовали всей мебелью, медицинской техникой и инструментами, необходимыми для нормального функционирования учреждения, сообщает РИА «7инфо».

В минздраве отмечают, что в области продолжает развиваться сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в этом году были открыты новые ФАПы в Рыбновском, Сараевском, Рязанском и Михайловском районах. До конца года в разных районах планируется открыть еще пять пунктов.