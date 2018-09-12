Тульскую область будут продвигать на туристическом рынке КНР

Туристический потенциал Тульской области будут продвигать на туристическом рынке Китая. Комитет по развитию туризма Тульской области и Объединение международной интеграции в туризме «Мир без границ» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию российско-китайского туризма.

По словам главы комитета Ларисы Соломатиной, которые приводит ИА «Тульские новости», регион заинтересован в притоке туристов из КНР. В этом и должно помочь соглашение. Оно также предполагает создание новых туристических маршрутов, которые были бы интересны гостям из Китая.

На данный момент в объединение входят 176 компаний, работающих на китайском направлении. Это туроператоры, авиакомпании, аэропорты, гостиницы, музеи, финансовые и страховые компании. Также у организации есть и собственные проекты. В частности, это China Friendly. В его рамках оказывается помощь турбизнесу в создании комфортной среды для пребывания китайских туристов в России.

В мае Тулу включили в топ-10 городов-героев, популярных у путешественников. В День Победы, 9 мая, там проходят военные парады и праздничные салюты.