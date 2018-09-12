Ювелирно-гранильный кластер в Якутии получил поддержку властей РФ

Министерство по развитию Дальнего Востока поддержит создание ювелирно-гранильного кластера на территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии. Помощь будет нефинансовой.

В проект «Алмазэргиэнбанк» вложено 700 млн рублей. Планируется создать 900 рабочих мест. В настоящий момент уже сформирован пул якорных резидентов, сообщает ИА SakhaNews. Кластер построят к концу этого года.

Целью его создания является формирование всей необходимой инфраструктуры для производственного цикла ювелирных изделий, а также создание полного комплекса услуг в сферах маркетинговых исследований, стратегического консалтинга, аналитики, организации сбыта и многого другого.