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Путин призвал «подозреваемых» в отравлении Скрипалей выступить в СМИ

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Президент России Владимир Путин заявил, что личности двоих россиян, подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей, известны российским властям. С таким заявлением глава государства выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября.

«Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли», — сказал российский лидер. Он пояснил, что это гражданские лица.

Путин выразил надежду на то, что «они сами появятся, сами всё расскажут», сообщает «РИА Новости».

МИД усомнился в подлинности фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

«Я хочу к ним обратиться <…> пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. <…> Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас», — сказал президент.

В 2018 году российско-британские отношения ухудшились на фоне расследования так называемого дела Скрипалей.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 4 марта их нашли без сознания в парке британского города Солсбери. Власти страны заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», но до сих пор не установили происхождение яда.

Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет и подчеркивала, что ни в СССР, ни в РФ не существовало программ разработки такого вещества.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала парламент о новых выводах расследования, в том числе о подозрении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвинение считает агентами ГРУ.

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