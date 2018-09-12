Чечня перейдет на двусменку

Государство окажет материальную поддержку Чеченcкой Республике для ликвидации третьей смены в общеобразовательных учреждениях. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил во время рабочей встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым. По данным Министерства просвещения, к 2025 году в российских школах планируется создать 6,5 млн новых мест, что позволит обеспечить переход на обучение в одну смену в 100% учебных заведений.

Еще в декабре 2015 года президент России потребовал ликвидировать третью смену в школах России. Ученики начальных классов должны учиться в одну смену, заявил Владимир Путин. На достижение этой цели планируется направить около 25 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

— Мы обязательно поддержку окажем, именно потому, что есть общая цель, которая вытекает из майского указа, – выйти из трехсменного режима работы школ, – сказал Дмитрий Медведев. — Этот курс должен быть продолжен.

Согласно данным Министерства образования и науки республики, к началу учебного года в Чечне было открыто 11 новых школ, в том числе, одна коррекционная. До конца года планируется открытие еще двух школ – на 720 мест в городе Аргун, и на 120 мест в селе Беной. Строительство трех общеобразовательных школ на 840 мест будет завершено в 2019 году. По данным регионального ведомства, в республике все еще остается дефицит мест – в Чечне самое большое количество учащихся, занимающихся в третью смену. Сегодня вынуждены заниматься в третью смену 45 школ (около 5 тыс. учащихся) Кроме того, еще 60 школ рискуют перейти на трехсменный режим обучения. А численность детей, занимающихся во вторую смену, в регионе составляет более 100 тыс.

— Действительно проблема существует, но благодаря вашей поддержке, мы в этом году открыли 11 школ и до конца года планируется открыть еще две. Если будет поддержка и понимание, то мы в ближайшем будущем должны закрыть вопрос трёхсменки, — сказал глава республики.

В Чечне в День знаний открылись 477 общеобразовательных учреждений. За парты сели более 267 тыс. школьников, из них в первый класс пошли свыше 32 тыс. детей.

Министерство просвещения рассчитывает осуществить перевод всех школ страны на одну смену к 2025 году. Такие меры планируется реализовать в рамках приоритетного проекта по созданию современной образовательной среды. Согласно документу «Создание современной образовательной среды для школьников», к 2025 году в российских школах планируется создать 6,5 млн новых мест, что позволит обеспечить переход на обучение в одну смену в 100% школ. В третью смену, по данным ведомства, учатся 8,6 тыс. человек. Такие школы, кроме Чечни, остались в Бурятии — около 1,2 тыс. учеников и в Дагестане — 3,4 тыс. человек.

После обсуждения школьных проблем, глава республики пригласил председателя правительства на празднование 200-летия Грозного.

— У нас намечается большой праздник — 200 летие города Грозного. Надеемся, если у вас будет время, вы приедете, очень приглашаем, — сказал Рамзан Кадыров. — Мы практически полностью благоустроили город, около 500 дворов со всеми детскими площадками. Мы получили из бюджета 270 млн рублей и плюс внебюджетных 3 млрд привлекли. Настроение у жителей Грозного очень хорошее, потому что каждый уголок чистый, красивый и ухоженный, обустроены парки и скверы.

Председатель правительства поблагодарил главу республики за приглашение и обещал посмотреть свой график и поискать возможность посетить столицу Чечни.