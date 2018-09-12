Челябинская область получила дополнительные 113 млн рублей на мусор

Челябинская область в 2019 году получит дополнительные 113 млн рублей из федерального бюджета на создание новых инфраструктурных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В 2018 году на эти цели региону уже были направлены 113 млн рублей из федерального бюджета и 26 млн рублей из бюджета области. Южный Урал пока единственный, который приступил к освоению выделенных средств, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Как рассказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, на выделенные средства началось строительство сразу четырех мусороперерабатывающих комплексов в Горном кластере, Карабашском кластере и Кыштымском кластере.

В 2019 году планируют построить новые мусоросортировочные комплексы в Аше и Усть-Катаве (Горный кластер). Помимо этого, в планах строительство установки по утилизации отходов.