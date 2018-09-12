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Улицу в Брянске предложили назвать в честь Леонида Брежнева

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В Брянске одну из улиц могут назвать в честь Леонида Брежнева. Идея принадлежит однофамильцу генсека ЦК КПСС Алексею Брежневу.

Как он заявил интернет-газете «Брянские новости», по его мнению, самое счастливое время было прожито при Брежневе.

«Увековечили даже тех, кого не надо было, а генсеку места не нашлось», — сказал житель Брянска.

Алексей Брежнев предлагает назвать в честь политического деятеля одну из улиц в строящихся районах города.

В апреле мошенники пытались продать якобы «Чайку» Леонида Брежнева. В интернете появилось объявление о продаже его автомобиля. Цена лота — 30 млн рублей. Как сказали специалисты, Брежнев славился своей любовью к вождению, но всегда садился за руль «ЗИЛа».

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