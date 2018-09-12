Астраханских полицейских осудят за вымогательство

Суд Астрахани рассмотрит уголовное дело в отношении двух бывших полицейских. Они обвиняются в покушении на мошенничество.

Как установило следствие, 14 июля сотрудники полиции пытались обманом похитить у потерпевшей 100 тыс. рублей. Якобы эти деньги были нужны для переквалификации действий сына женщины на менее тяжкое преступление в сфере оборота наркотиков. При передаче суммы полицейские были задержаны, передает «Астрахань-24».

В середине июля за вымогательство задержали начальника ГИБДД Северного округа Москвы и следователя следственной части. По предварительным данным, высокопоставленные стражи порядка вымогали 1,5 млн рублей у владелицы строительной компании.