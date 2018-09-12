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Депутаты выбрали 100-летнего ветерана ВОВ почетным гражданином Воронежа

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Депутаты Воронежской городской думы выбрали почетным гражданином Воронежа 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мамеда Джабраилова. Вопрос о присвоении звания был рассмотрен в рамках 36-го заседания думы, которое состоялось сегодня, 12 сентября.

«Это человек-легенда. Он участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, защищал наш любимый, дорогой город Воронеж», — приводит ИА «Абирег» комментарий председателя постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике Александра Головина.

Почетный гражданин Воронежа был выбран путем тайного голосования. За Мамеда Джабраилова отдали свои голоса 33 депутата. Также в список претендовавших попали поэт и публицист Виктор Будаков, заведующий кардиологическим отделением областной больницы Сергей Кузнецов, заведующий кардиохирургическим отделением областной больницы Сергей Ковалев, экс-начальник областного главка полиции Виктор Тройнин и другие.

Мамед Джабраилов — уроженец Баку. Он был призван в армию в 1936 году и служил на Черноморском флоте. Должен был демобилизоваться 23 июня 1941 года, но за день до этого началась война. Он участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве и в освобождении многих стран Европы.

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