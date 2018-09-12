Путин посетит основной этап военных учений «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин посетит 13 сентября основной этап военных маневров «Восток-2018», которые пройдут на забайкальском полигоне «Цугол». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В этот день Вооруженные силы России и Народно-освободительной армии КНР планируют отработать действия по отражению наступления условного противника, уточняет агентство «РИА Новости».

С 11 по 17 сентября под личным руководством министра обороны России Сергея Шойгу проходят учения «Восток-2018».

Они развернуты на Дальнем Востоке и в Японском, Охотском и Берингово морях.

В учениях задействованы до 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 36 тыс. танков, БТР и других машин и до 80 кораблей и судов обеспечения.