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Путин посетит основной этап военных учений «Восток-2018»

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин посетит 13 сентября основной этап военных маневров «Восток-2018», которые пройдут на забайкальском полигоне «Цугол». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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В этот день Вооруженные силы России и Народно-освободительной армии КНР планируют отработать действия по отражению наступления условного противника, уточняет агентство «РИА Новости».

С 11 по 17 сентября под личным руководством министра обороны России Сергея Шойгу проходят учения «Восток-2018».

Они развернуты на Дальнем Востоке и в Японском, Охотском и Берингово морях.

В учениях задействованы до 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 36 тыс. танков, БТР и других машин и до 80 кораблей и судов обеспечения.

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