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Бывшая супруга Абрамовича дала первое после развода интервью

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Бывшая жена олигарха Романа Абрамовича Ирина спустя 11 лет после развода дала первое интервью. Она рассказала русской версии глянцевого журнала «Татлер» подробности своей нынешней жизни.

По ее словам она не ведет закрытый образ жизни. «Может быть, меня нечасто встретишь на светских мероприятиях, но часто мы можем видеться в храме, на выставке, в музее, театре. Мой дом всегда открыт для друзей», — рассказала Абрамович.

Ирина познакомилась с Романом, когда работала стюардессой. У них пятеро совместных детей, которых экс-супруга называет радостью.

Старшая, Анна (26 лет), заканчивает Колумбийский университет по специальности «философия». У 25-летнего Аркадия успешный бизнес. Софии — 21 год, она окончила Royal Holloway University и участвует в соревнованиях по конкуру.

16-летняя Арина заканчивает колледж и планирует поступать на факультет зоологии в Австралии. 16-летний Илья учится в одной из школ Лондона.

Из своих последних путешествий Ирина выделяет поездку в Перу. «Невообразимое наслоение цивилизаций, большинство из которых оставило после себя только загадочные и безмолвные памятники. Больше вопросов, нежели ответов», — заключила Абрамович.

26 августа СМИ сообщили, что Абрамович намерен избавится от футбольного клуба «Челси» после того, как британские власти отказали ему в рабочей визе. Для оценки ситуации бизнесмен якобы обратился в инвестиционный банк. Предприниматель приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн.

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