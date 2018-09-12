Внучка два года получала пенсию за умершую бабушку

Жительница Красноярска похитила средства, предназначенные для выплаты пенсий. В течение двух лет 34-летняя женщина получала пенсию своей умершей бабушки. Мошенничество не выявили сразу, так как при жизни пенсионерка оформила доверенность на внучку.

С апреля 2015-го до мая 2017 года Пенсионный фонд лишился более 440 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Теперь внучке грозит до шести лет лишения свободы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В августе в одной из деревень Череповецкого района Вологодской области экс-руководителя отделения почтовой связи приговорили к условному сроку за присвоение пенсий. Женщина использовала служебное положение в корыстных целях.