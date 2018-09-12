Путин обратился к «отравителям» Скрипалей

Подозреваемые по «делу Скрипалей» россияне Александр Петров и Руслан Боширов известны российским властям, в них «нет ничего криминального», заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства предложил мужчинам самим появиться и рассказать о себе. По его словам, так «будет лучше для всех».

«Я хочу к ним сейчас обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации», — сказал Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Российский лидер выразил надежду на то, что подозреваемые британскими властями в отравлении Скрипалей в скором времени выйдут на связь с прессой и обозначат свою позицию, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Александр Петров уже согласился дать средствам массовой информации подробный комментарий по ситуации. Мужчина пообещал сделать заявление на следующей неделе.

Бывшего британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба были выписаны из больницы.

По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы было произведено в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон, в свою очередь, отказывается от сотрудничества.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, фотографии которых были опубликованы в СМИ. Спецслужбы Соединенного Королевства считают мужчин агентами ГРУ. Британская прокуратура выдала ордер на их арест.