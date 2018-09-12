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Против застрелившего родственника на Вологодчине охотника заведено дело

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В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Вохтога, который на охоте случайно выстрелил в родственника вместо лося. От полученного ранения мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагический инцидент произошел 8 сентября в лесном массиве около деревни Слободка. По версии следствия, во время охоты мужчины разделились, после чего один из них услышал шум. Охотник выстрелил четыре раза в том направлении, чем смертельно ранил родственника. От полученной травмы 45-летний мужчина скончался на месте, пишет ИА FlashNord.

По предварительным данным, двое мужчин отправились на охоту на лося без соответствующего разрешения. Также у них не было сигнальных жилетов, которые обязательны при коллективной охоте на копытных.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется расследование.

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