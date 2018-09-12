«Аэрофлот» сохранит рейсы по маршруту Москва-Хабаровск

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев договорились о сохранении одного полета в день по маршруту Хабаровск–Москва–Хабаровск. Также компания примет меры для повышения доступности билетов.

Благодаря переезду флота «России» из Внуково в Шереметьево жителям Дальнего Востока будет удобнее летать через стыковочные рейсы в города России и всего мира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». С октября на борту самолетов появится беспроводная сеть Wi-Fi.

«Доступность авиаперелетов в западную часть страны — это крайне важный вопрос для жителей нашего региона», — подчеркнул глава региона Вячеслав Шпорт.

Ранее «Аэрофлот» планировал с 28 октября передать все рейсы из Хабаровска своей дочерней компании «Россия».