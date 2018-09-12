Армения обсуждает возможность получения от России нового военного кредита

Ереван обсуждает с Москвой возможность получения нового российского военного кредита, речь идет о $100 млн, сообщил в среду, 12 сентября, глава минобороны Армении Давид Тоноян.

«Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен», — цитирует его «РИА Новости».

Называть виды вооружений, которые планирует купить Армения, он не стал. Министр добавил, что информацию предоставят журналистам «в свое время», пишет «Газета.ру».

8 сентября в Москве президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. До этого визит Пашиняна в Москву состоялся в июне.