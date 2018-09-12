Путин поздравил народную артистку СССР Доронину с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, а также художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Татьяну Доронину с 85-летним юбилеем. Послание главы государства размещено 12 сентября на сайте Кремля.

«Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде артистов, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь», — говорится в поздравительной телеграмме.

Как пишет «Газета.ру», российский лидер отметил глубокие драматические образы, которые Дорониной удавалось создавать в своей работе, и подчеркнул, что они стали подлинными шедеврами отечественного театрального искусства и кино. Он также пожелал актрисе здоровья, успехов и благополучия.

Кроме того, с юбилеем актрису поздравил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, обратив внимание на ее яркую индивидуальность и эмоциональность. По словам председателя правительства, эти качества покоряют зрителей, а созданные Дорониной яркие образы надолго остаются в их памяти. Его поздравление было опубликовано на сайте кабмина.

Медведев также подчеркнул, что актриса стала замечательным режиссером и бережно хранит традиции МХАТ им. Горького. «Поклонники ценят это, всегда ждут новых постановок и премьер», — написал глава правительства.

Вклад Дорониной в искусство отметил и мэр Москвы Сергей Собянин. «Вами создана богатая галерея женских образов, любимых миллионами зрителей за искренность, сильный характер и душевную красоту. Проникновенные фильмы с вашим участием являются гордостью нашего кинематографа», — приводит Агентство городских новостей «Москва» выдержку из поздравительной телеграммы градоначальника.

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. После выпуска из Школы-студии им. Вл.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького актриса играла в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола, Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького, МХАТ им. М. Горького и Московском академическом театре им. В. Маяковского. Известность ей также принесли роли в фильмах «Три тополя на Плющихе» (1967), «Еще раз про любовь» (1968), «Мачеха» (1973), «Ольга Сергеевна» (1975), «Валентин и Валентина» (1986). Доронина стала художественным руководителем МХАТ им. М. Горького в 1987 году и уже поставила там более 20 спектаклей.