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Дело о гибели рабочего на брянском заводе передали в суд

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В суд Брянска передали дело о гибели рабочего в производственном цехе филиала ООО «ВЕЗА». На скамье подсудимых — бывший директор этого филиала. Ему предстоит ответить по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла 13 сентября 2017 года на производстве климатической техники в Фокинском районе Брянской области. 21-летнего рабочего затянуло внутрь промышленного вентилятора во время испытаний агрегата. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следствие считает, что причиной случившегося стала небрежность руководителя филиала. Якобы он не определил тех, кто отвечает за соблюдение правил охраны труда, допустил к работе сотрудников, которые не были ознакомлены с должностными инструкциями, не прошли первичный инструктаж и стажировку, передает NASHBRYANSK.RU.

В начале сентября сообщалось о том, что в Тюменской области руководство детского сада выплатило компенсацию в 50 тыс. рублей родителям ребенка, сломавшего ногу. На прогулке он остался без присмотра воспитателей и упал с металлической лестницы.

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