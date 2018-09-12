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Курс евро и доллара снизился по отношению к рублю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Центробанком на 13 сентября, снизился на 74,54 копейки. Он составил 80,65 рубля, следует из данных ЦБ.

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При этом курс доллара уменьшился на 40,16 копейки — до 69,57 рубля, уточняет «РИА Новости».

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, также снизилась. По сравнению с показателем на 12 сентября, она уменьшилась на 55,63 копейки — до 74,56 рубля.

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

Как ранее признало агентство Bloomberg, Россия способна защитить свою национальную валюту и в случае необходимости Центробанк всё еще может воспользоваться корректировкой процентных ставок для укрепления ее курса.

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