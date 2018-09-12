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Волки нападают на скот в алтайском селе

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Жители села Чинета в Краснощековском районе Алтайского края сообщают властям, что волки нападают на домашний скот и вредят животноводству. Подобные случаи раньше происходили с медведями. Научный сотрудник федерального Центрохотконтроля Александр Бондарев считает, что необходимо расширить специальные исследования волка на юге региона, так как этот хищник может быть более опасен.

«Тут много аспектов, первый и очевидный — вольный выпас скота и лошадей без пастухов; второй — на ночь не загоняют скот в кошары и загоны и не охраняют его, не устанавливают простейшие приспособления, отпугивающие волков», — отметил Бондарев. Как информирует altapress.ru, Центрохотконроль и Тигирекский заповедник планируют вместе изучать серого волка.

Как сообщалось на прошлой неделе, в Амурской области стремительно сокращается численность сибирской косули. Этой проблеме было посвящено одно из заседаний регионального зоофорума. Главные враги косули — браконьеры, волки и лесные пожары.

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