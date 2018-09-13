Сейчас во Владивостоке проходит Восточный экономический форум — знаковое международное событие, посвященное инвестициям, цифровой экономике, новым технологиям, в том числе и в системе образования. И я чрезвычайно рад, что в ходе дискуссий мы неоднократно обращались к вопросу человеческого капитала, который, безусловно, связан с развитием каждой конкретной личности, с ее интегрированностью в общегосударственный контент.

В процессе работы у нас сформировалось убеждение, что пришло время для нового этапа развития национальной политики. Мы должны включить этнокультурное содержание в образовательный процесс. Поскольку отсутствие элементарных этнокультурных знаний рождает настороженность и враждебность людей разных национальностей и вероисповеданий друг к другу.

В нашей стране накоплен уникальный многовековой опыт сохранения полиэтничности. Только представьте, что на территории от Калининграда до Чукотки до сих пор живут со своей культурой, традициями и языками около 200 народов, часть из которых упоминается еще в первых дошедших до нас древнерусских летописях начала XII века. Я хотел бы подчеркнуть этот момент для всех тех, кто пытается переносить в национальную политику нашей страны далеко не всегда приемлемый опыт других стран. Для тех же США сохранение и развитие на протяжении тысячи лет коренных народов — факт абсолютно невероятный.

Убежден, что пока в сознании каждого нашего гражданина исконная многонациональность России не будет восприниматься как безусловное преимущество, деструктивные силы будут использовать этот факт для дестабилизации внутриполитической ситуации, а мы — только принимать вынужденные меры для тушения вспыхивающих межнациональных конфликтов.

Возникает закономерный вопрос: что делать? Сейчас незаслуженно мало внимания уделено этнокультурному содержанию в образовании. Только тогда, когда этнокультурное содержание станет неотъемлемой частью таких предметов гуманитарного блока, как обществознание, история, литература, мы получим поколение выпускников с иммунитетом к национальным предрассудкам, а значит, и конфликтам. Это ведь вопрос еще и личной безопасности гражданина, если хотите. Молодежь — наиболее уязвимая к влияниям целевая группа, в том числе легко поддающаяся воздействию идей экстремистского толка. И есть только одно проверенное средство — убеждения, основанные на знаниях.

На ближайшую перспективу мы видим три основные задачи, которые намерены решать во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации, договоренность об этом была достигнута в конце прошлого года в ходе встречи с Ольгой Васильевой.

Во-первых, необходимо разобраться с существующим содержанием учебников и учебных пособий с точки зрения формирования возможного негативного отношения к некоторым народам нашей страны. Такие примеры, к сожалению, есть — в основном в учебных пособиях по регионоведению. Мы договорились с руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, что будем участвовать в этой работе и попытаемся исключить использование подобного контента в школе. Во-вторых, нужно повышать этнокультурную грамотность самих учителей. Как именно это сделать, мы будем обсуждать с экспертами в ходе серии круглых столов, которые намерены провести еще в этом году. В-третьих, нужно работать над стандартами и конкретным содержанием примерных образовательных программ по предметам гуманитарного блока. На ВЭФе мы договорились, что в ближайшее время совместно с Министерством просвещения Российской Федерации разработаем «дорожную карту» по этому вопросу и представим руководству страны.

Наша задача как государства — создать максимально комфортные условия для развития личности, полноценного гражданина нашего общества. Я абсолютно уверен, что это возможно сделать только с опорой на духовно-нравственные, традиционные ценности, которые объединяют все без исключения народы России.

Автор — руководитель Федерального агентства по делам национальностей

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