Юнкер назвал военные планы Евросоюза усилением роли Европы

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз (ЕС) должен усилить роль игрока мирового уровня.

По его словам, объединение не милитаризируется, а хочет «большей независимости», отметил он в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Так как только сильная и единая Европа может защитить наших граждан от внутренних и внешних угроз от терроризма до климатических изменений», — цитирует Юнкера «Интерфакс».

По мнению председателя ЕК, только единая и сильная Европа может сохранить рабочие места и справиться с вызовами в цифровой сфере.

Крупнейший в мире единый рынок может устанавливать нормы в таких областях, как банки данных, искусственный интеллект, автоматизация. Одновременно ЕС защитит при этом свои ценности и права граждан, уверен Юнкер.

В середине августа Юнкер заявил, что ЕС лучше сохранить контакты с Россией.