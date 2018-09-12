Колокольню-маяк восстановят в Липецкой области

Любимую туристами колокольню-маяк в Добринском районе Липецкой области отремонтируют. Памятник архитектуры, которому уже больше двух веков, восстановит фонд «Липецкое наследие».

Как уточняет Lipetskmedia, ремонтные работы начнутся весной 2019 года. Их стоимость не указывается. При этом отмечается, что прежде всего ремонту подвергнутся стены колокольни — от времени они сильно разрушены.

Между тем историки по-прежнему спорят о том, при каких обстоятельствах в добринских степях появился этот архитектурный шедевр. По одной версии это дозорная башня, по другой — подарок местного помещика дочери крымского хана, привезенной с войны в качестве трофея. Также есть мнение, что колокольня была спроектирована для собора Липецка, однако епархия запретила звонницу из-за ее необычного вида.