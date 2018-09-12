Роскосмос не комментирует версию повреждения «Союза» астронавтами НАСА

«Роскосмос» не будет комментировать появившуюся в СМИ версию о преднамеренной порче корабля «Союз МС-09» американскими астронавтами НАСА, заявил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

«Мы воздержимся от комментариев до обнародования результатов работы спецкомиссии», — цитирует ТАСС Устименко.

Американские астронавты могли преднамеренно повредить российский космический корабль «Союз МС-90», чтобы скорее доставить на Землю одного из заболевших коллег. По информации газеты «Коммерсантъ», это приоритетная версия в «Роскосмосе».

Издание отмечает, что специальная комиссия госкорпорации уже установила, что повреждение появилось в космосе после пристыковки космического аппарата к МКС.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 12 сентября заявил, что распространение слухов о причинах повреждения корабля «Союз» подрывает товарищеские отношения в коллективе МКС. Он также указал на недопустимость любых утверждений со ссылкой на источники до завершения работы специальной комиссии.

30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.