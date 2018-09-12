Возгорание произошло в столичной гостинице «Космос»

Короткое замыкание произошло в техническом помещении гостиницы «Космос» в Москве. Об этом в среду, 12 сентября, сообщил представитель столичного главка Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

Ранее сообщалось, что ведомство проверяет информацию о возгорании на 26-м этаже отеля по адресу: проспект Мира, 150.

Телеканал РЕН ТВ сообщал со ссылкой на очевидцев, что над зданием поднимается черный дым.

«Предварительно, короткое замыкание в техническом помещении гостиницы», — цитирует «РИА Новости» представителя МЧС.

Уточняется, что замыкание произошло в светильнике. Персонал гостиницы ликвидировал возгорание до прибытия пожарных. Эвакуацию людей проводить не пришлось, пишет сетевое издание m24.ru.