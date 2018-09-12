Подросток погиб во время занятий паркуром в Липецке

Правоохранительные органы Липецка проводят проверку по факту гибели 12-летнего подростка во время занятий паркуром. Ребенок сорвался с трехметрового забора и упал на трубы теплотрассы.

Как уточняет GOROD48, инцидент произошел накануне, 11 сентября. Подросток гулял с друзьями в районе железнодорожных путей. Через забор он перелез для того, чтобы попасть на территорию Торгового центра «Радуга», находящегося поблизости. Однако не удержался и рухнул вниз.

От полученных ранений мальчик скончался на месте. По данным криминалистов, при падении с забора мальчик ударился о металлическую трубу и сломал шею.

В середине августа в Москве погиб подросток, катавшийся на крыше электропоезда. Его тело с признаками электротравмы нашли на железнодорожной станции «Лось» Ярославского направления.