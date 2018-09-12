Прямой эфир

Подросток погиб во время занятий паркуром в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы Липецка проводят проверку по факту гибели 12-летнего подростка во время занятий паркуром. Ребенок сорвался с трехметрового забора и упал на трубы теплотрассы.

Как уточняет GOROD48, инцидент произошел накануне, 11 сентября. Подросток гулял с друзьями в районе железнодорожных путей. Через забор он перелез для того, чтобы попасть на территорию Торгового центра «Радуга», находящегося поблизости. Однако не удержался и рухнул вниз.

От полученных ранений мальчик скончался на месте. По данным криминалистов, при падении с забора мальчик ударился о металлическую трубу и сломал шею.

В середине августа в Москве погиб подросток, катавшийся на крыше электропоезда. Его тело с признаками электротравмы нашли на железнодорожной станции «Лось» Ярославского направления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель троллейбуса сбил 12-летнего зацепера в Тамбове
Подозреваемого в поджоге церкви подростка обследуют психиатры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017