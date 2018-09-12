Российско-канадский центр изучения оленеводства появится в Якутии

Российско-канадский центр изучения оленеводства решили создать на базе Якутской сельхозакадемии. Об этом рассказал ректор вуза Иван Слепцов во время Восточного экономического форума.

По его словам, выработка инновационных подходов в развитии северного домашнего оленеводства позволит сформировать рынок аутентичной и конкурентоспособной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет ИА YakutiaMedia. Ученым предстоит оценить организационно-экономические проблемы отрасли и разработать методы увеличения продукции переработки биологического сырья.

Добавим, благородный олень объединяет в себе много подвидов, представители которых отличаются друг от друга размерами, весом, окраской и некоторыми другими признаками. Кавказский олень, европейский олень, марал, крымский олень, бухарский, или тугайный, олень, вапити, изюбрь — все они относятся к одному виду.