Прямой эфир

Российско-канадский центр изучения оленеводства появится в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российско-канадский центр изучения оленеводства решили создать на базе Якутской сельхозакадемии. Об этом рассказал ректор вуза Иван Слепцов во время Восточного экономического форума.

По его словам, выработка инновационных подходов в развитии северного домашнего оленеводства позволит сформировать рынок аутентичной и конкурентоспособной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет ИА YakutiaMedia. Ученым предстоит оценить организационно-экономические проблемы отрасли и разработать методы увеличения продукции переработки биологического сырья.

Добавим, благородный олень объединяет в себе много подвидов, представители которых отличаются друг от друга размерами, весом, окраской и некоторыми другими признаками. Кавказский олень, европейский олень, марал, крымский олень, бухарский, или тугайный, олень, вапити, изюбрь — все они относятся к одному виду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Численность маралов в РФ хотят увеличить в два раза
Оленеводы всего мира встретятся на Алтае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017