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Спектакли «Золотой маски» посмотрели 2 тыс. жителей Ульяновска

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Жителям Ульяновска предоставили возможность посмотреть спектакли, ставшие номинантами и лауреатами престижной театральной премии. Фестиваль «Золотая маска» проходил в городе с 7 по 10 сентября.

Его гостями стали около 2 тыс. человек, сообщает 1ul.ru со ссылкой на директора фонда «Ульяновск — культурная столица» Татьяну Ившину. Город принимает фестиваль уже в пятый раз.

В программу фестиваля были включены спектакли Московского драматического театра им. А.С. Пушкина и Санкт-Петербургского театра «Мастерская», удостоенных национальной премии «Золотая маска». Они проходили на сцене Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова и Ульяновского театра кукол им. В.М. Леонтьевой.

Часть стоимости билетов оплатило региональное правительство. Таким образом, их цена составляла от 300 до 1,5 тыс. рублей. Спектакли проходили в рамках культурной программы VIII Международного культурного форума «Форум креативных индустрий».

XXIV фестиваль «Золотая маска» состоялся в Москве в феврале – апреле 2018 года. Российскую Национальную театральную премию вручали 15 апреля на Новой сцене Большого театра.

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