Соцработники обманули инвалидов на 400 тыс. рублей

В Комсомольске-на-Амуре социальные работники обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Потерпевшими стали инвалиды, им причинен ущерб на сумму более 400 тыс. рублей.

Директор муниципальной организации, оказывающей услуги инвалидам, заключила договор о ремонте, который не был сделан. Женщина составила поддельные отчеты. Заместитель директора нашла работников, которые выполнили строительные работы за наличный расчет и без оформления документов. Затем подозреваемая сопровождала людей с ограниченными физическими возможностями в банк и обналичивала деньги под предлогом приобретения одежды и продуктов питания, передает РИА «Восток-Медиа».

Получив таким образом более 400 тыс. рублей, она потратила их по своему усмотрению. Злоумышленницам грозит до пяти лет лишения свободы, отмечает transsibinfo.com.