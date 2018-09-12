Скоростной интернет появится в аэропортах Курильских островов

Аэропорты Курильских островов подключат к волоконно-оптическим линиям связи. Соответствующее соглашение с «Ростелекомом» заключено в рамках Восточного экономического форума.

Сотрудники воздушных гаваней будут обеспечены высокоскоростным интернетом. В офисах продаж на территории Сахалинской области предоставят услуги по информационной безопасности.

Линия свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селом Крабозаводское (остров Шикотан). Общая протяженность составит около 831 км, сообщает ИА SakhalinMedia.

Летом частоту рейсов на курильском направлении увеличила региональная компания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»). Рейсы выполняются не только в будние дни, но и в выходные. На ежедневный режим работы перешли аэропорты Итурупа и Кунашира — Ясный и Менделеево.