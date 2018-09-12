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Ремонт купеческого дома Маштакова возобновят в Самаре

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В Самаре возобновят реставрацию деревянного дореволюционного здания — дома купца Маштакова. О начале работ сообщалось еще в 2015 году.

Как уточняет НИА «Самара», о возобновлении реставрационных работ сообщил только что избранный депутат Госдумы Александр Хинштейн. Позже в здании разместят музей.

Памятник деревянного зодчества должна была восстанавливать общественная организация «Союз коллекционеров». Здание прикрыли забором, но работы так и не начались. Глава организации в 2017 году сообщал о возобновлении ремонта, однако этого сделано не было.

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