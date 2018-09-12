Пилот легкомоторного самолета погиб при крушении в Ульяновской области

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Майнском районе Ульяновской области 12 сентября. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пилот погиб.

В Центральном региональном центре МЧС РФ подтвердили факт крушения самолета возле населенного пункта Тагай.

Известно, что пилот вылетел для проведения сельскохозяйственных работ.

На земле разрушений нет. Причины крушения выясняются.

Ранее 12 сентября заснувший во время полета пилот шокировал пассажиров авиакомпании United Airlines.