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Около 10 млн человек посетили мероприятия в День города в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Около 10 млн человек посетили праздничные мероприятия в честь 871-го дня рождения Москвы, которые проводились в выходные, 8 и 9 сентября. Об этом порталу iz.ru сообщили в столичном департаменте культуры.

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Церемония празднования Дня города началась в новом концертном зале «Зарядье», москвичей с праздником поздравил президент России Владимир Путин. После этого на сцене выступили оперные певцы Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко, а также пианисты Денис Мацуев и Даниил Трифонов в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра.

Кроме того, в выходные состоялся гала-концерт у храма Христа Спасителя и фестиваль моды в парке искусств «Музеон». Праздничная программа была организована на улице Арбат, а также в Екатерининском и Измайловском парках, парках Печатники, Царицыно и на аллее Космонавтов, а также в Зеленограде и Троицке.

Перед москвичами и гостями столицы выступали звезды российской эстрады, в том числе исполнители Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Валерия, Денис Майданов, Полина Гагарина, Юлия Началова, Ирина Дубцова, Диана Гурцкая и группы Quest Pistols, IOWA, КВАТРО, Марсель, НА-НА и другие. Всего городской департамент организовал 19 площадок, на которые пригласили более 5,5 тыс. артистов, а также 29 театров.

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