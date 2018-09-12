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Автора пособия «Как убить своего мужа» арестовали за убийство мужа

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Американская писательница, автор любовных романов, Нэнси Крэмптон Брофи предстала перед судом по подозрению в убийстве супруга.

63-летнего Дэниела Брофи застрелили 2 июня на кухне Орегонского кулинарного института, в котором он работал преподавателем. На следующий день писательница разместила в Facebook сообщение: «Печальная новость. Мой муж и лучший друг был убит вчера утром. Сейчас мне сложно разобраться во всем происходящем».

Как сообщает The Oregonian в среду, 12 сентября, в 2011 году Брофи опубликовала пособие «Как убить своего мужа». Эссе, размещенное на сайте See Jane Publish, включало описание мотивов и возможных орудий преступления. В настоящий момент пособие с сайта удалено.

«Будучи автором остросюжетных любовных романов, я провожу много времени в размышлениях об убийствах и полицейских расследованиях», — написала Брофи в 2011 году в своем произведении, отмечает Newsweek.

Автор известна такими романами, как «Неправильный муж», «Неправильный герой» и «Неправильный коп». Об отношениях с мужем она высказывалась на своем сайте: «У нас бывают взлеты и падения, но больше хорошего, чем плохого». Супруги прожили вместе 27 лет.

Хотя писательнице предъявлено обвинение в убийстве, в полиции пока не раскрыли возможный мотив преступления.

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