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Путин заявил о смелости и политическом мужестве Трампа в переговорах с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп проявил смелость и политическое мужество, организовав встречу с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном. Об этом в среду, 12 сентября, заявил глава России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам российского президента, не стоит искать признаков иронии или скепсиса в его словах. «Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии: я действительно считаю, что это новаторский подход», — подчеркнул Путин.

Пхеньян, совершая действия, которые приведут к безъядерному статусу Корейского полуострова, ожидает встречных шагов, а не только непрерывных требований полного разоружения без предварительных условий, добавил президент.

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына прошли ранее в среду на острове Сентоса у побережья Сингапура. КНДР и США подписали совместный документ. Северная Корея объявила о готовности пойти на полное ядерное разоружение полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Глава Белого дома позже заявил, что ядерной угрозы со сторон КНДР больше нет, а также не исключил отмену санкций, введенных против Пхеньяна, передает НСН.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил на полях четвертого ВЭФ, что Россия планирует поднять вопрос об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН.

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