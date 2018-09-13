В период низких процентных ставок в США — в 2008–2017 годах — была крайне популярна так называемая операция кэрри-трейд (carrytrade). Такая стратегия основана на займах в валюте с низкой процентной ставкой (доллар США) и конвертации этой суммы в другую валюту с высокой процентной ставкой (российский рубль, бразильский реал, южноафриканский рэнд, турецкая лира). Активное применение этой стратегии инвесторами привело к притоку спекулятивного капитала на развивающиеся рынки, в число которых входит и Россия.

В конце прошлого года Дональд Трамп подписал закон о крупнейшей в истории США налоговой реформе, что привело к значительному ускорению экономики и росту инфляции в стране. На этом фоне в 2018 году, опасаясь перегрева экономики, Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, дважды повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. — до 1,75–2%. Американские инвесторы ожидают, что ускоряющаяся инфляция вынудит ФРС сделать это еще дважды до конца года.

Из-за растущих ставок в США инвесторы стали прекращать операции кэрри-трейд. Увеличение стоимости займов в долларах заставило их продавать валюты развивающихся стран. Особенно сильно пострадали валюты стран с дефицитом бюджета и дефицитом платежного баланса, которые частично финансируют свое текущее потребление за счет заимствований у иностранных инвесторов, а значит, крайне чувствительны к оттоку капитала из страны. Например, аргентинский песо и турецкая лира с начала 2018 года потеряли относительно доллара США по 50% и 41% соответственно. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский рэнд пострадали меньше, снизившись в этом году на 18–19%.

В ближайшие месяцы внимание участников валютного рынка по-прежнему будет сосредоточено на таких темах, как торговая война между США и Китаем, политические проблемы в ряде стран с развивающейся экономикой, а также рост базовой ставки в США. С точки зрения ставок в рублях Россия выглядит крайне привлекательно. Но внешнеполитический шум продолжит сдерживать спрос иностранцев на рублевые активы, поэтому не исключено небольшое ослабление рубля от нынешнего уровня.

Прекращение давления на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, можно ожидать уже в 2019 году. Этому будут способствовать снижение темпов повышения базовой ставки в США, рост ставок в локальных валютах развивающихся стран. Таким образом, валюты этих стан увеличат конкурентоспособность, что приведет к притоку твердой валюты в страну. По прогнозам Центра макроэкономических исследований Сбербанка, рубль укрепится к концу 2018 года до 66 рублей. С точки зрения инвестора, сейчас привлекательно выглядят облигации, номинированные именно в рублях. Вложения в ОФЗ (облигации федерального займа. — Ред.) или фонды облигаций на горизонте 12 месяцев могут принести от 8% до 11%. При прогнозируемой на последующие три года инфляции на уровне 4–5,5% рублевые вложения принесут доход, значительно превышающий инфляцию. В итоге прибыль будет большей относительно вложений в валютные долговые инструменты, которые сейчас дают 4–7% на горизонте 2–3 лет.

На нынешних уровнях уже не стоит брать валюту более чем на 20% от своих накоплений. Есть риск купить на пике паники и через год оказаться в значительном убытке. Ослабление рубля обусловлено действиями спекулянтов, а также политическими факторами. При этом с фундаментальной точки зрения при нынешних ценах на нефть экономика России и рубль выглядят крайне привлекательно: Минэкономразвития прогнозирует профицит бюджета в 2018–2019 годах, положительный внешнеторговый баланс, а объем государственного и частного долга в валюте значительно снизился за последние три года. Стоит помнить, что долгосрочно курс рубля, игнорируя политический шум, будет стремиться к своим обоснованным значениям. И именно на фундаментальную стоимость рубля, которая на конец 2019-го составит 66,5 рублей за доллар США, стоит ориентироваться долгосрочным инвесторам.

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