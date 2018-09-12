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Аэропорт Белграда временно закрыли из-за лопнувших шасси у самолета

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Фото: commons.wikimedia.org/Vesailok
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Международный аэропорт имени Николы Теслы в сербском Белграде временно закрыт из-за инцидента с самолетом египетской авиакомпании EgyptAir.

Как передает телеканал Fox News со ссылкой на представителей воздушной гавани, во время посадки у самолета, выполнявшего рейс MS3100 из Каира в Белград, лопнули несколько шин шасси. Из-за повреждений воздушное судно не может покинуть взлетно-посадочную полосу.

После инцидента в аэропорту были отменены четыре рейса, в том числе рейс JU650 из Белграда в Москву, говорится в сообщении государственной авиакомпании Сербии Air Serbia в Twitter. Большинство прибывающих рейсов перенаправили в сербский город Ниш или в столицу Венгрии Будапешт.

10 сентября аэропорт во французском Лионе приостановил работу из-за выехавшего на взлетно-посадочную полосу автомобиля.

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