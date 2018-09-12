Школьница избила семилетнюю девочку ремнем в Твери

Следственные органы Твери проводят проверку после появления в СМИ материала об избиении первоклассницы. Якобы это сделала девочка старшего возраста.

Инцидент произошел 9 сентября в одном из домов на улице Громова. Девочка девяти лет избила первоклассницу ремнем с железной пряжкой. После этого она, угрожая ножом, вывела девочку на улицу. Малышке удалось сбежать.

По некоторым данным, у ребенка закрытая травма головы. Врачи подозревают, что у девочки передом лицевых костей черепа, передают «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось о том, что в Омске проводится проверка после того, как в одной из школ ученик выстрелил в ухо однокласснице из травматического пистолета.