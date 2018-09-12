Чайка рассказал о защите прокуратурой бизнеса от незаконных дел

Прокуратура в 2017 году отменила около 400 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей, сообщил в среду, 12 сентября, генпрокурор Юрий Чайка.

Он отметил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что перед прокурорами поставил задачу убрать из надзорной практики принцип презумпции виновности бизнеса.

Надзорное ведомство за три года добилось возвращения более 100 млрд рублей задолженностей, которые возникли из-за несвоевременной и неполной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам, проинформировал «Интерфакс».

«Мы начали эту работу три года назад во исполнение поручения президента Российской Федерации, и на сегодняшний день по требованию прокуроров возвращено уже 104 млрд рублей образовавшихся долгов, из которых 18 млрд рублей в минувшем году», — уточнил генпрокурор.

Во многих регионах по инициативе прокуроров в бюджеты закладывается дополнительное финансирование, чтобы в связи с неисполнением контрактных обязательств чиновниками взыскивать штрафные санкции за просроченные расчеты. В случае если подобными мерами ограничиться невозможно, в отношении виновных возбуждают административные и уголовные дела.

В конце августа Чайка заявил, что в отношении работодателей, отказывающихся принимать на работу пенсионеров, должны применяться санкции.

ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.