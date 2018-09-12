Воспитательницу нижегородского детсада обвиняют в избиениях детей

Родители детей, посещающих детский сад № 410 в Нижнем Новгороде, обвиняют воспитательницу в их систематическом избиении. Они утверждают, что женщина часто поднимает руку на малышей, из-за чего те не хотят идти в группу. По словам одного мужчины, женщина трижды ударила по лицу его дочь. Другой родитель утверждает, что его дочь она оттаскала за волосы.

При этом на встречу, которую устроило для родителей руководство дошкольного учреждения, воспитательница не пришла. Как утверждает заведующая садика, сотрудница в случившемся не виновата — дети баловались кисточками, а воспитательница хотела их выбить, но случайно попала по лицу.

Как сообщает ИА «НьюсНН», правоохранительные органы все же начали проверку после получения жалобы от родителей. Также проводится служебное расследование. По некоторым данным, воспитательница написала заявление об увольнении, но оно еще подписано.

Ранее в Красноярске началась проверка после появления в соцсетях видео, как воспитательница грубо толкает и таскает за волосы девочку. Съемки велись в частном детском саду.