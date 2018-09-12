Киев прекратил участие в заседаниях постпредов при уставных органах СНГ

Украина больше не будет участвовать в заседаниях постпредов при уставных органах Содружества Независимых Государства (СНГ), заявил посол республики в Минске Игорь Кизим.

Он отметил, что еще в августе представительство Украины при координационных органах СНГ было закрыто по решению президента страны Петра Порошенко.

«Мы теперь не принимаем участия в заседаниях постпредов, потому что у нас некому там просто участвовать технически», — приводит ТАСС заявление Кизима. Вместе с тем посол пояснил, что в миссии остается дипломат, который отвечает за связи с Исполкомом СНГ, и Украина взаимодействует с представителями содружества через него.

Законопроект о выходе Украины из СНГ был внесен на рассмотрение Верховной рады в октябре 2014 года, а в мае 2018 года президент республики Петр Порошенко объявил о решении отозвать представителей страны из всех органов СНГ.