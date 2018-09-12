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Житель Татарстана погиб при столкновении двух фур в Новосибирской области

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В Чановском районе Новосибирской области при столкновении двух грузовых автомобилей погиб водитель из Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Авария произошла на 1075-м км трассы «Иртыш». По предварительным данным, 51-летний водитель грузового автомобиля DAF нарушил дистанцию между транспортными средствами и врезался в идущий впереди грузовик Volvo, сообщает ИА «Татар-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель DAF погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.

26 августа в Альметьевском муниципальном районе Татарстана грузовой автомобиль столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде Шугуровский. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

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