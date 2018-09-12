Новые турникеты появятся на станции метро «Добрынинская» в столице

На станции метро «Добрынинская» московского метро до 18 сентября установят новые турникеты. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Установка началась 12 сентября, а 18 сентября все работы по установки нового оборудования должны быть завершены. По окончании монтажа проведения необходимых настроек оборудования в вестибюле появятся восемь современных пропускных устройств, пишет агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе метро также отметили, что новые турникеты со стеклянными створками работают быстро, бесшумно и безопасно для пассажиров. Кроме того, на новых устройствах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда при помощи смартфонов и банковских карт.

Новые турникеты появятся на «Добрынинской» в рамках комплексной программы по замене турникетов в столичной подземке. Ранее подобные устройства уже установили на станциях «Улица Академика Янгеля», «Скобелевская», «Кунцевская» и др.

Кроме того, на станциях метро Москвы начали устанавливать новые автоматы по продаже билетов. Так, устройства уже обновили на станциях «Пионерская», «Новокосино», «Планерная», «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии, «Курская», «Комсомольская», пишет сетевое издание m24.ru.

7 сентября сообщалось, что Wi-Fi в метро Москвы модернизируют для увеличения скорости в часы пик.