Загсы Саратова будут регистрировать браки под песни о городе

В пятницу и субботу, 14 и 15 сентября, когда в Саратове будут отмечать День города, молодожены распишутся в загсах под песни о Саратове. Традиционный марш Мендельсона они тоже услышат.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на управление по делам ЗАГС, в эти дни узами брака планируют связать себя 177 пар. Также 14 сентября во Дворце бракосочетаний пройдет торжественная церемония чествования юбиляров семейной жизни – это супруги Лапшинские, которые прожили вместе 67 лет. Они уже пообещали открыть молодоженам секреты семейного счастья.

Сегодня социологи ВЦИОМ подсчитали, что в России в браке не состоят около 16% опрошенных мужчин. При этом незамужних женщин всего 7%.