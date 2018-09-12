Хирургический комплекс городской больницы отремонтируют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать здание хирургического корпуса Демидовской государственной больницы. Стоимость работ оценили в 453 тыс. рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, будет установлен пандус с металлическим ограждением, двери заменят на противопожарные, а пол выложат новой плиткой. Помимо этого, подрядчик должен будет благоустроить прилегающую к корпусу территорию, заменить канализационные люки, уплотнить грунт и завезти щебень из природного камня, сообщает ТагилСити.ру.

На все необходимые работы выделено 453 тыс. рублей. Подрядчик определится 24 сентября. Заказчиком работ выступает ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница» Нижнего Тагила.